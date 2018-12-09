كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. عمال السكك الحديدية فى ألمانيا يبدأون إضرابًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدران فى اتحاد عمالى ألمانى اليوم الأحد إن اتحاد السكك الحديدية (إى.فى.جى) سيبدأ إضرابا عن العمل غدا الاثنين سيؤثر على قطارات محلية وإقليمية بعد أن انهارت محادثات بشأن الأجور مع شركة دويتشه بان.

وقال مصدر مطلع على الاستعدادات للإضراب لرويترز إن الاتحاد لا يريد أن يقتصر الإضراب على مسارات قليلة أو وسيلة واحدة للنقل لكن بعض مناطق ستتأثر أكثر من غيرها.

وأمس السبت قال الاتحاد، الذى يمثل أغلب العاملين فى قطاع السكك الحديدية، إنه لم يعد بالإمكان تجنب الإضرابات التحذيرية مما أثار مخاوف بشأن تعطل وسائل النقل فى فترة عطلة عيد الميلاد.

ويريد اتحاد العمال زيادة فى الأجور بنسبة 7.5% وله مطالب أخرى أيضا متعلقة بعدد ساعات العمل والاجازات. وقالت شركة السكك الحديدية دويتشه بان إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة 5.1% على مرحلتين ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 500 يورو بما يعنى أن العرض فى الإجمالى يساوى 7% من الزيادة.

وأضافت الشركة أن قرار اتحاد العمال وقف المحادثات يتسبب فى "تصعيد غير ضرورى بالمرة" سيزعج المسافرين فى فترة عيد الميلاد.