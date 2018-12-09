كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير: أعمال عنف "السترات الصفراء" كارثة لاقتصاد البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن أعمال العنف المتربطة بمظاهرات "السترات الصفراء" تعد "كارثة" للاقتصاد، مشيرًا إلى "أزمة للأمة".
وخلال زيارة في باريس بعد يوم من أعمال عنف جديدة خلال اليوم الرابع من الحشد، صرح لو مير للصحفيين: "إنها كارثة للتجارة، إنها كارثة لاقتصادنا"، متحدثًا عن "أزمة اجتماعية" و"أزمة ديمقراطية" و"أزمة للأمة".
وأكد لو مير أنه "يجب أن نتوقع تباطؤ جديدا للنمو في نهاية العام"، دون أن يتمكن من إعطاء تقييم دقيق للعواقب حتى الآن.
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