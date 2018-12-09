كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضمن قائمة "كوندي ناست ترافلر" لأفضل 19 وجهة سياحية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح موقع "كوندي ناست ترافلر"، مصر ضمن قائمة لأفضل 19 وجهة سياحية يرشحها الموقع للزيارة في 2019.

وجاء ترشيح مصر بصورة كبيرة بناء على اعتقاد من الموقع بأن المتحف المصري الكبير سيفتتح العام المقبل، وذلك على عكس ما أعلنه المسؤولون المصريون في أكثر من مناسبة، بأن المتحف سيفتتح كاملا في عام 2020.

وأشار الموقع أيضا، إلى انطلاق الرحلات النيلية في الأقصر وأسوان، مع وجود إقبال كبير عليها.