كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضمن قائمة "كوندي ناست ترافلر" لأفضل 19 وجهة سياحية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رشح موقع "كوندي ناست ترافلر"، مصر ضمن قائمة لأفضل 19 وجهة سياحية يرشحها الموقع للزيارة في 2019.
وجاء ترشيح مصر بصورة كبيرة بناء على اعتقاد من الموقع بأن المتحف المصري الكبير سيفتتح العام المقبل، وذلك على عكس ما أعلنه المسؤولون المصريون في أكثر من مناسبة، بأن المتحف سيفتتح كاملا في عام 2020.
وأشار الموقع أيضا، إلى انطلاق الرحلات النيلية في الأقصر وأسوان، مع وجود إقبال كبير عليها.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن قائمة "كوندي ناست ترافلر" لأفضل 19 وجهة سياحية في 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .