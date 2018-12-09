بالفيديو..الأنظار تتجه لـ”البيرنابيو” في أمسية نهائي القرن بين البوكا والريفر

ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن نهائي كأس ليبرتادوريس، الذي سيجمع كلاً من رفير بليت بغريمه التقليدي بوكا جونيورز، لكن هاته المرة على أرضية ملعب محايدة، ويتعلق الأمر بالسانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.

وتقرر رسمياً نقل إياب نهائي “القرن” إلى إسبانيا، بسبب أحداث الشغب والتخريب التي رافقت الموعد السابق الذي حدده إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أبرزها تعرض حافلة البوكا للاعتداء أدى لإصابة مجموعة من اللاعبين.

بالرغم من تغيير وجهة الكأس، إلا أن عدداً بارزا من أنصار الفريقين قرروا التنقل لإسبانيا، والحضور للمباراة القمة والتي ستفصح عن المتوج بـ”الكوبا” من البيرنابيو.