أزمة بين أمريكا وفرنسا بسبب تدوينة لترامب عن “السترات الصفراء”

اشتعل غضب الحكومة الفرنسية من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، نهاية الأسبوع الجاري، بعد تدوينة ساخرة له، نشرها في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي “جان ايف لو دريان”، في تصريح له، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا، بعد تعليقاته الناقدة على تحرك “السترات الصفراء”.

وقال “لو دريان” في برنامج تلفزي “أقول لـ”دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية “إيمانويل ماكرون قال له أيضا: “نحن لسنا طرفا في النقاشات الأمركية، أتركونا نعيش حياتنا حياة أمة”.

وفي خضم مظاهرات أصحاب “السترات الصفراء” في باريس، أمس السبت، كتب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تدوينة في حسابه في “تويتر”، ذكر فيها أن المحتجين رفعوا شعارات مؤيدة له خلال إحدى المسيرات الاحتجاجية، وقال “ترامب”: “إنهم يغنون نريد ترامب.. إنني أعشق فرنسا”.

وعاد “ترامب”، في التدوينة ذاتها، إلى مهاجمة اتفاق باريس حول المناخ، الذي تم التوصل إليه، في دجنبر من عام 2015، في باريس، بعد مفاوضات عسيرة، استمرت لسنوات طويلة، معتبرا أن تحرك “السترات الصفراء” في فرنسا يثبت فشل هذا الاتفاق.