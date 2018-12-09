هذه تفاصيل حجز طن من الكوكايين كان مخبأ في شاحنة للخضر – فيديو

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، تفاصيل عملية نوعية، قامت بها المصالح التابعة له، التي تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، كانت على وشك نقل كميات مهمة من مخدر الكوكايين.

وأكد رضوان هلال، العميد الإقليمي، ورئيس فرقة مكافحة الجريمة المنظمة في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حديث “لليوم 24” أن الشحنة، التي حجزت، أمس السبت في ضواحي مدينة الجديدة كانت قد وصلت إلى سواحل منطقة سيدي بوالنعايم، قرب المدينة، حيث جرى نقلها، وتحميلها في شاحنة لنقل الخضر.

وتتكون الشحنة من أزيد من 1004 كيلوغرامات من الكوكايين عالي التركيز، ويرجح، بحسب الأبحاث الأولية، أنها كانت موجهة إلى التصدير نحو أوربا عبر بوابة مدينة طنجة.

وتمكنت مصالح الأمن من اعتراض الشاحنة، التي كانت متوجهة نحو شمال المملكة، وذلك يوم أمس، في إحدى محطات التزود بالوقود، الواقعة على الطريق السيار، الرابطة بين مدينتي الجديدة، والدارالبيضاء.

وخلال عملية اعتراض الشاحنة، ألقي القبض على 7 أشخاص، يشكلون أعضاء الشبكة، وينحدرون من مدينتي الجديدة، وطنجة، وكانوا قد عملوا على نقل، ومرافقة شحنة المخدرات في مسارها، انطلاقا من ضواحي الجديدة.

كما تمكنت مصالح الأمن من حجز عدد من السيارات، والزوارق، والمعدات التقنية، التي كانت الشبكة تستخدمها في عملياتها، وضمنها أجهزة “جي بي إس” لتحديد مواقع الالتقاء في عرض البحر، فضلا عن مبلغ 15 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.

وأكد مسؤولو المكتب أن الموقوفين، الذين ينحدرون من مدن الجديدة، والدارالبيضاء جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات في القضية.