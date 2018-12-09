"السترات الصفراء": فرنسا تعتقل 1723 وتطالب ترامب عدم التدخل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم التدخل في السياسة الداخلية لبلاده، على خلفية تصريحاته حيال حراك "السترات الصفراء" التي تشهدها فرنسا للأسبوع الرابع، حيث ارتفع عدد موقوفي الحراك إلى 1723، تم وضع 1220 منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فإن من بين موقوفي المظاهرات "هناك 1082 متظاهر تم توقيفهم في العاصمة باريس وحدها"، حسبما نقلت شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وأشارت الشبكة أن من بين موقوفي باريس "95 قاصرا، و52 سيدة". ووضعت السلطات الفرنسية 974 من موقوفي باريس قيد الحجز الاحتياطي.

وكانت آخر حصيلة لعدد الموقوفين، أعلنها وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، السبت، وبلغت "1385 متظاهرا في أنحاء البلاد". وأعلن كاستانيه مشاركة 125 ألف شخص في مظاهرات أمس، بينما أشارت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن العدد بلغ 136 ألف متظاهر.

يشار أن مظاهرات أمس، أسفرت عن سقوط 135 مصابا في جميع أنحاء البلاد، بما فيهم 17 من قوات الأمن.

وتوافد المتظاهرون المنددون بزيادة أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية، إلى الشانزليزيه في باريس، وسمحت الشرطة التي اتخذت تدابير أمنية واسعة، بدخول المتظاهرين، إلى الشارع بعد تفتيشهم، فيما حدثت مناوشات بين الطرفين أحيانا.

ويبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخرج من الأزمة الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد الأكثر عنفًا خلال السنوات الأخيرة، وأعلن عبر قصر الإليزيه إلغاء ضرائب على الوقود، كان مقررًا فرضها في 2019. لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب أصحاب "السترات الصفراء".

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الفرنسي، الرئيس الأميركي بعدم التدخل في السياسة الداخلية لبلاده. جاء ذلك في مقابلة مصورة مع "لودريان"، اليوم الأحد، بثت على موقع إذاعة "أر.تي.إل" وقناة "لاشين إنفو" الفرنسيتين.

وقال لودريان: "أقول لترامب، والرئيس الفرنسي يبلغه أيضا أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية الأميركية ونتمنى أن يكون التعامل بالمثل". كما أضاف: "نحن لا نتدخل في النقاش الداخلي الأميركي فاتركونا نعيش حياتنا كأمة".

وفي السياق، حذر لودريان ترامب من التعليقات التي يطلقها حول السياسة في فرنسا، قائلا: "عليك أن تكون حذرا بشأن ما تقوله".

جاء موقف الوزير الفرنسي بعد تجديد ترامب سخريته من سياسات إيمانويل ماكرون، التي أدت إلى اندلاع مظاهرات السترات الصفراء.

وعلق ترامب عبر "تويتر": "نهار وليل باريس حزين جدا، ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الشعب في شكل ضرائب أقل".