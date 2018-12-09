النقب: احتجاج على أوامر هدم منازل بير هداج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية على السياسية التي تنتهجها ما يسمى "سلطة توطين البدو في النقب" وتوزيعها أوامر هدم على معظم بيوت القرية.
وشارك في الوقفة أيضا النائب عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، وعدد من الناشطين في النقب، ورفعوا الشعارات المنددة بالسياسة العنصرية وهدم المنازل العربية.
هذا، ونظم اللجنة المحلية لقرية بئر هداج وقفة احتجاج يومية على مفرق عسلوج، للأسبوع الثاني على التوالي، ضد السياسة الظالمة للسلطات المتمثلة في المداهمات اليومية وأوامر الهدم والإخلاء التي وزعت على البيوت والحظائر في كافة نواحي القرية وغيرها من المضايقات.
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