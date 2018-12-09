مفرق الهيب: وقفة احتجاجية على مخطط شارع 77

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم مجلس إقليمي البطوف بالتعاون مع شباب من قرى العزير، عرب الهيب، رمانة، وقفة احتجاجية على مخطط شارع 77 اليوم، الأحد.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الأهالي الغاضبين والنائب عن القائمة المشتركة، مسعود غنايم، إلى جانب رئيس المجلس وعدد من أعضائه ومستخدميه.

وسبق أن قدم النائب غنايم، الأسبوع الماضي، استجوابا لوزير المواصلات، يسرائيل كاتس، حول إغلاق مدخل قرى المجلس الإقليمي البطوف، الهيب ، رمّانة ، العزير.

وجاء في الاستجواب: "قامت وزارة المواصلات بواسطة الشركة البنى التّحتيّة 'نتيفي يسرائيل' بأعمال تطوير وتوسيع لشارع 77 في الشمال، وضمن هذه التطويرات كان بناء مدخل وجسر للقرية الاستيطانية 'هوشعيا' وقرى استيطانية أخرى في المنطقة ونصب شارات ضوئية بديلة وإلغاء أخرى، وقد تم إلغاء الشارة الضوئية في مدخل قرى مجلس إقليمي البطوف وإغلاق المدخل أمام المواطنين والسائقين، وأصبحت طريق الدخول لهذه القرى تمر عبر التفاف من مدخل المنطقة الصناعية صفورية وطريق أخرى طويلة وغير سهلة على المواطنين".

وتساءل النائب غنايم في استجوابه "لماذا تم إغلاق المدخل؟ وما هي البدائل المعقولة التي تم طرحها وتخطيطها لهذا المدخل لتسهيل دخول المواطنين من قرى الهيب، رمانة والعزير".