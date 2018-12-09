وزير المالية يحذر من "كارثة" اقتصادية في فرنسا جراء تظاهرات "السترات الصفراء"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" في باريس حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد من أن العنف المرتبط بتظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد يشكل "كارثة" بالنسبة لاقتصاد فرنسا. وقال لومير للصحافيين لدى زيارته المحال التجارية في باريس التي تعرضت إلى النهب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت قبل يوم "إنها كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".

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