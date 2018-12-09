فرنسا تطلب من ترامب عدم التدخل في شؤونها السياسة الداخلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الاحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك "السترات الصفراء".
وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني "اقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) قال له ايضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الاميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امة".
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