انت الان تتابع فيديو الهرم وأفراح المعابد..نواب يواجهون وزير الآثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - العناني: مليار دولار تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير.. طلبت الاستعانة بخبراء لتوضيح مدى صحة الفيديو الجنسي بالهرم.. مفيش فرح حصل أو هيحصل داخل معابد

ملفات عديدة وقضايا شائكة ناقشها وزير الآثار الدكتور خالد العناني وزير الاثار، بمجلس النواب اليوم، في أثناء عرضه خطط الوزارة ورؤيتها في المرحلة القادمة، منها التأكيد على أنه اتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر، قائلا: "نرفض عروض لأفراح من أغنياء العالم في الهرم، وحينما أثار البعض منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك كتب كتاب أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف للنيابة الإدارية، ولقينا إنه كان عشاء عمل وفقا للقواعد بعمله في أماكن معينة، لكن الشركة التي نظمت العشاء، أقامت كتب كتاب، وده غلط".

لا أفراح بالمعابد أوضح العنانى، في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، أن كتب الكتاب مسموح بصحون المساجد وحدائق الحصون الأثرية فقط، متابعا: "بعد أسبوعين من تلك الواقعة، أثير على موقع التواصل الاجتماعي، أن أشخاصا أقاموا فرحا في معبد الفيلة بأسوان، وبعد

لا أفراح بالمعابد

أوضح العنانى، في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، أن كتب الكتاب مسموح بصحون المساجد وحدائق الحصون الأثرية فقط، متابعا: "بعد أسبوعين من تلك الواقعة، أثير على موقع التواصل الاجتماعي، أن أشخاصا أقاموا فرحا في معبد الفيلة بأسوان، وبعد البحث وجدنا الفرح في أحد الفنادق الكبرى لمدة 3 أيام، وما حدث في المعبد هو عشاء عمل فقط لمدة ساعتين بدون خمور أو راقصة"، مؤكدا "مفيش فرح حصل أو هيحصل داخل معابد".

مليار دولار للمتحف الكبير

قال الوزير إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل ليل نهار للانتهاء من أعمال المتحف المصرى الكبير، والمقرر افتتاحه فى عام 2020. ثم شرح المراحل التى مر العمل بها داخل المتحف، والممول من الحكومة اليابانية فى عام 2006. متابعًا: "للأسف الشديد هذا المكان العظيم والذى يمثل واجهة حقيقية لمصر تعرض لبطء شديد فى العمل عقب ثورة يناير 2011، إلا أن نشاط العمل تم استئنافه فى 2016".

وأشار العنانى إلى الانتهاء من 80% من العمل بالمتحف و"نظرا لقيمته على مستوى العالم، وافقت الحكومة اليابانية على إقراضنا مبلغا جديدا بقيمة 450 مليون دولار"، موضحًا أن جملة تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم نقل 45 ألف قطعة آثار، في الفترة الماضية، وكان من أشهرها تمثال رمسيس، كما تم ترميم 40 ألف قطعة آثار.

فيديو الهرم الجنسي

عن أزمة الفيديو الجنسي فوق قمة الهرم الأكبر، قال وزير الآثار، إن الفيلم الذي شاهده الشعب المصري تضمن واقعتين، هما: تسلق الهرم، وصورة مخلة للآداب، متابعًا: "أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دي شغلة النيابة العامة".

وأكد أنه طالب بالاستعانة بخبراء لتوضيح مدى صحة الصور من عدمها، متابعًا: "النيابة العامة أيضًا هتقول الناس دول طلعوا إزاي، وفِي النهاية النيابة هتاخد أقصى عقاب ضد أي مقصر"، مضيفًا: "عاوز أقول إن دي حاجة زعلتنا في وزارة الآثار، وزعلت كل المواطنين، وبأكد إن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه".

أزمات الترميم

حرص وزير الآثار، خلال الاجتماع على عرض مجموعة من صور الافتتاحات التى تمت لمعابد أثرية وإسلامية، معلقًا بأن التعديلات الجوهرية التى أجرتها لجنة الثقافة والإعلام على قانون الآثار إيجابية، فضلا عن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للإسكندرية وللنوبة، داعيا اللجنة، لزيارة آثار المنيا في ديسمبر، وفِي ضوء تلك الزيارة سيكون هناك اكتشاف أثري.

وقال العنانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء متحف بشرم الشيخ واعتماد مبلغ مالى له، وبدأ العمل به فعليا.

وأشار إلى أن بعض الآثار رغم ترميمها تعرضت للتلف نتيجة للمياه الجوفية، "الأمر الذى دفعنا إلى إعادة الترميم مرة أخرى"، كاشفًا أن "هذا الأمر حدث فى مواقع أثرية عديدة بمختلف محافظات الجمهورية".

شركة خدمات بالأهرامات

وذكر أن الحكومة أنهت إجراءات التعاقد مع شركات خاصة لإدارة وتقديم الخدمات في منطقة الأهرامات، مضيفًا أن "هذا القرار تأخر سنوات طويلة"، مؤكدا عدم إمكانية تقديم الخدمات عبر وزارة الآثار.

وأوضح أن الشركات الخاصة معنية بالنظافة وتقديم خدمة "واي فاي" ومنع دخول الأتوبيسات لمنطقة الآثار، وتوفير حمامات وكافيتريات، مشيرًا إلى أن "الدولة تتفاوض منذ عام، وخلال أيام ستوقع إدارة تشغيل الخدمات مع شركةٍ ما، وأن الدولة هي التي ستدير المنطقة الأثرية".