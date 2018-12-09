انت الان تتابع هاني أبو ريدة يبحث عن حل للخروج من ورطة لقاء المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، تدخل بنفسه لحل أزمة مباراة المصري والداخلية التي ستقام ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري. وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير: "هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة لم يجد أمامه مفراً من التدخل بنفسه لحل أزمة هذه المباراة، حيث يجري اتصالات مع إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، لاستضافة اللقاء في استاد الإسماعيلية". وكان مسئولو الإسماعيلي قد اعتذروا عن عدم استضافة اللقاء لوجود إصلاحات في الملعب، لكن سرعان ما تدخل رئيس اتحاد الكرة.

ورفض مسئولو النادي المصري في وقت سابق إقامة مباريات الفريق المحلية خارج استاد بورسعيد، لكن اتحاد الكرة تراجع عن موقفه الداعم لمجلس الإدارة، وطلب من مجلس إدارة المصري ضرورة لعب المباريات في الإسماعيلية أو برج العرب، حتى لا يتعرض الفريق البورسعيدي لأي عقوبات. على الجانب الآخر يستضيف استاد بورسعيد مباراة

ورفض مسئولو النادي المصري في وقت سابق إقامة مباريات الفريق المحلية خارج استاد بورسعيد، لكن اتحاد الكرة تراجع عن موقفه الداعم لمجلس الإدارة، وطلب من مجلس إدارة المصري ضرورة لعب المباريات في الإسماعيلية أو برج العرب، حتى لا يتعرض الفريق البورسعيدي لأي عقوبات.

على الجانب الآخر يستضيف استاد بورسعيد مباراة الفريق أمام نظيره ساليماتا بطل بوركينا فاسو يوم السبت المقبل في الرابعة عصراً في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كان المصري قد خرج من نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية في نسختها الماضية، بعد الخسارة أمام فيتاكلوب الكونغولي برباعية نظيفة في مباراة الإياب، بينما تعادل سلبيا في لقاء الذهاب.