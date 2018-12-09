الإعدام لإفريقي ألقى جارته من السابع بدار السلام

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهم اقتحم شقة الضحية وحاول خنقها وطاردها داخل الشقة وضربها فى زجاج مرآة فهشهما وأصابها بقطعة زجاج فى محاولة لقتلها.. ثم ألقى بها من الشرفة فتمسكت بالسور حتى سقطت

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لطالب إثيوبي الجنسية، لاتهامه بقتل جارته بمنطقة دار السلام عمدًا، إذ ألقى بها من الطابق السابع فى العقار محل سكنهما. صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب، وسكرتارية مجدى جبرائيل، وذلك بعد تسلم المحكمة موافقة مفتي الديار المصرية، على تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم، جراء ما اقترفه من جرم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمة السرقة.

تحمل القضية رقم 229 لسنة 2018، وورد فى أمر الإحالة بها أن النيابة العامة تتهم إبراهيم تاج الدين، 18 عاما، إثيوبي الجنسية، طالب، بقتل المجني عليها «سارة بايسة»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها، فاستغاثت من شرفة مسكنها

تحمل القضية رقم 229 لسنة 2018، وورد فى أمر الإحالة بها أن النيابة العامة تتهم إبراهيم تاج الدين، 18 عاما، إثيوبي الجنسية، طالب، بقتل المجني عليها «سارة بايسة»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها، فاستغاثت من شرفة مسكنها بالأهالي إلا أنه قام بحملها وإلقائها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فهوت أرضا مما أحدث بها الإصابات التي أسفرت عن وفاتها، وارتبطت تلك الجناية بسرقة المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها.

استندت قائمة الإثبات فى أمر الإحالة إلى أقوال وليد سيد حشاد، فني حداد، وشهد أنه حال توجه إلى مسكنه سمع استغاثة المجني عليها، وأبصرها واقفة بشرفة مسكنها بالدور السابع، من العقار المكون من 12 طابقا، وشاهد المتهم يقوم بحملها وإلقائها من الشرفة، لكنها تعلقت بسورها فصعد مسرعا رفقة الشاهد الثاني إلى مسكن المجني عليها لإنقاذها وقاما بكسر باب الشقة، إلا أن المجني عليها سقطت على الأرض قبل إغاثتها فحدثت وفاتها على أثر ذلك، وتمكنا من ضبط المتهم مختبئا داخل أحد الدواليب، فتحفظا عليه وسلماه للشرطة.

واستندت الأدلة إلى التحريات التى أعدها مصطفى يونس، 29 عاما، رائد شرطة بمباحث دار السلام، وأفادت معلوماته التى جمعها بقيام المتهم بالصعود إلى مسكن المجني عليها مستغلا معرفته بها لسرقته، وما إن دلف إلى مسكنها حتى أمسك بها محاولا قتلها إلا أنها قاومته وخرجت إلى شرفة مسكنها للاستغاثة بالأهالي، فقام بإلقائها من الشرفة قاصدا قتلها، فتمسكت بسور الشرفة إلا أنها هوت إلى قارعة الطريق وتوفيت.

وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم بالتخطيط لسرقة المجني عليها وقتلها تسهيلا لارتكاب جريمته، ونفاذا لذلك المخطط صعد إلى مسكن المجني عليها، وزعم حاجته إلى دواء منها لمرضه الصدري، مستغلا علاقة الجيرة بينهما، وعندما وافقت ودخلت إلى غرفة نومها لإحضار الدواء، دخل خلفها متسللًا وأغلق الباب بإحكام وراءه، وانهال عليها ضربا باليد بعموم جسدها، فأفلتت منه ودخلت إلى غرفة نومها فأمسكها من خصرها وألقاها على السرير وتعدى عليها بالضرب محاولا خنقها، لكنها قاومته وأحدثت إصابته بالوجه والرأس والذراعين بأظافرها، وعندما حاول إمساكها دفعها في تسريحة الزجاج فتم كسرها.

وأقر المتهم فى اعترافاته أنه أمسك قطعة من الزجاج المكسور وتعدى بها على المجني عليها في رأسها، ففرت إلى المطبخ محاولة إيجاد أي أداة تستخدمها وعندما دخل وراءها أحدثت له إصابة في يده اليسرى بسكين مطبخ، وفرت وتوجهت إلى الشرفة للاستغاثة بالجيران ولكنه خاف من الفضيحة فأمسكها وألقاها من الشرفة، ولكنها تمسكت بالسور وسمع طرق الأهالي فاختبأ داخل أحد الدواليب حتى لا يتم ضبطه، وسقطت المجني عليها أرضا.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزى إلى الإصابات الرضية بجسد المجني عليها وما أحدثته من كسور متفتتة بالضلوع أدت الى تهتكات بالرئة اليسرى والقلب والكبد ونزيف دموي وكسور في الفقرات وعظام الحوض وما أحدثه جميعا من انسكابات غزيرة أدت إلى صدمة نزيفية أدت للوفاة.