انت الان تتابع «التحرير» تكشف مصير 200 ألف فاتورة كهرباء خاطئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الكهرباء تسحب 200 ألف فاتورة "خطأ" عن شهر نوفمبر في منطقة شبرا.. ورئيس الشركة: نراجع جميع الفواتير بعد ثبوت الأخطاء وخصم 10 أيام من الموظفين المتسببين في الواقعة

لن تتوقف الفواتير الخاطئة، ما دام العنصر البشري هو المسؤول عن قراءة عدادات الكهرباء، هذا ما أجاب به وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، على سؤال"التحرير"، الشهر الماضي، حول ما تشهده بعض المناطق من قراءات جزافية، لا سيما خلال شهر نوفمبر، فأجزم الوزير بأنها "حالات فردية"، ولم يكتف بهذا فقط، بل قال بنبرة محتدة: "هاتلي منطقة واحدة وأنا أفصل المسؤولين فيها عن العمل حالا". تصريح الوزير يبدو أنه وصل إلى مسامع نواب البرلمان، ومنهم النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

وشن حسب الله، هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء؛ بسبب القراءات الوهمية والتراكمية لعدادات الكهرباء بالمنازل، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي. أخطاء فادحة في تقدير الفاتورة وقال في بيان أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن "هناك أخطاء نارية في تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية"، متابعًا:

وشن حسب الله، هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء؛ بسبب القراءات الوهمية والتراكمية لعدادات الكهرباء بالمنازل، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي.

أخطاء فادحة في تقدير الفاتورة

وقال في بيان أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن "هناك أخطاء نارية في تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية"، متابعًا: "ماينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكمية لفاتورة الكهرباء الشهرية التي تصل إلى 300 أو 400 جنيه شهريًا، ما يؤدي إلى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى".

وزارة الكهرباء أخذت الشكوى على محمل الجد، لما لمقدم الشكوى من ثقل -المتحدث باسم مجلس النواب- حيث تحرك فريق من التفتيش التابع لوزارة الكهرباء مباشرة إلى إدارة شبرا ليكتشف وقائع صادمة داخل الإدارة، لا سيما داخل الغرفة المخصصة لتفريغ قراءات العدادات عن الاستهلاكات الشهرية، حسب ما قاله المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

موظفو شعاع داخل غرفة القراءات

ناجي أضاف لـ"التحرير" أن تحرك اللجنة من الوزارة للتفتيش جاء بعد شكاوى المواطنين بإدارة شبرا من قراءات مبالغ فيهـا، والتي تزامنت مع شكوى من النائب صلاح حسب الله، وما يمثل صدمة، أن مفتشي لجنة الوزارة، وجدوا موظفي شركة شعاع التي تعاقدت معها الوزارة منذ عام لقراءة عدادات الكهرباء للتغلب على عجز قارئي الكشاف، موجودين داخل غرفة القراءات.

"محظور وجود أي شخص بالغرفة غير موظفي الكهرباء المسؤولين عن استقبال القراءات وتفريغها على أجهزة الكمبيوتر"، وفقًا لعارف، متابعًا: موظفو الغرفة مسؤولون عن الحصول على قراءات موظفي شعاع وموظفي الشركة أيضًا، لكن مجرد وجود موظفي شعاع داخل تلك الغرفة، هو محل"ريبة".





عقاب القيادات

وأفاد رئيس شركة شمال القاهرة، بأن لجنة الوزارة، اعتبرت أن موظفي شعاع هم من يدخلون القراءات والبيانات الخاصة بالقراءات، ما انعكس بالقطع على أن الفواتير تُصدر خاطئة، وبالتالي ترتفع الشكاوى من الفواتير الجزافية، عن شهر نوفمبر.

وعقب ما توصلت إليه اللجنة، تم عمل تحقيق في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم على أثره، اتخاذ قرارات عقابية، تمثلت في استبعاد مسعد بشير، نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية، مسؤول التحصيل وإصدار الفواتير الأول في الشركة، كما تم استبعاد مدحت عبد الحميد رئيس الشؤون التجارية بإدارة شبرا "محل الواقعة".

خصم 10 أيام من المرتب

وحصلت "التحرير" على مستند يضم قائمة كاملة بأسماء من تم استبعادهم ومن استُبدلوا بهم، على خلفية تلك الواقعة، وتضمنت نقل مسعد بشير، نائب رئيس الشركة، لينوب عنه علاء نعيم رئيس قطاعات الشؤون المالية، وصدر قرار بإشرافه على القطاع التجاري بجانب عمله.

كما تم نقل مدحت عبد الحميد، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشبرا، لينوب عنه وجدي السيسي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بمدينه نصر، مشرفا على قطاع تجاري شبرا بجانب عمله.

ونُقل صفوت فؤاد، مدير الإدارة العامة لإيرادات شبرا الخيمة، ينوب عنه محمد علي عبد الحليم، مدير الإدارة العامة وإيرادات المحاسبة وإيرادات شبرا الخيمة وبيجام، هذا بخلاف أنه تم مجازاة 6 موطفين بغرفة القراءات بخصم 10 أيام من رواتبهم عقابًا على تلك الواقعة، ونقلهم من العمل بغرفة القراءات.

200 ألف فاتورة خطأ

وبالعودة للمهندس ناجي عارف، فحاليًا تتم مراجعة كل فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر نوفمبر الماضي والصادرة عن شهر ديسمبر الجاري، كاشفًا عن أن عددها 200 ألف فاتورة، وعن سبب مراجعة فواتير نوفمبر فقط، أرجع عارف السبب إلى أنه الشهر الذي شهد شكاوى من المواطنين، ولم توجد شكاوى من المواطنين عن أشهر سابقة، منوهًا بأنه قد تنتهي المراجعة إلى صحة الفواتير الصادرة دون أخطاء.

مدير الشؤون التجارية المنقول حديثًا لتولي إدارة الشؤون التجارية بشبرا، وجدي السيسي، قال إن مراجعة الفواتير قاربت على الانتهاء، والانتهاء منها في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، وردا على سؤال "التحرير": هل توجد فواتير خاطئة بعد ما تم فحصه؟ فأجاب: "نعم توجد فواتير خاطئة"، ولكنه لم يجب عن أعداد الفواتير الخاطئة، مطالبًا بالانتظار حتى نهاية المراجعة بالكامل.

ترحيل المبالغ كدفعة مقدمة

ولفت السيسي في حديثه لـ"التحرير"، إلى أن من دفع قيمة فاتورة شهر ديسمبر، وثبت بعد الفحص أن فاتورته خاطئة، سيتم ترحيل ما له من مبالغ مالية مستحقة كدفعة مقدمة لدى الكهرباء عن الاستهلاكات المستقبلية للأشهر المقبلة.

تلك الواقعة واردة التكرار من حين لآخر في أكثر من منطقة تابعة لأكثر من شركة توزيع، وهو ما فنده تصريح من الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، بأن القراءة الشاذة التي تتخطى 30% من الاستهلاك مقارنة باستهلاك الشهر الماضي، من المفترض أن يتم استبعادها وإعادة تشريحها وقراءة العداد مجددًا.

على المواطن المتضرر التوجه للإدارة

ولم يستبعد حمزة وجود خطأ في فواتير منطقة ما، وفي حالة مرور الواقعة - قلما تحدث- على إدارات الكهرباء، فعلى المواطن المتضرر التوجه للإدارة التابع لها للشكوى والحصول على حقه، كما حدث من نائب شبرا وعدد من المواطنين بالإدارة.

وعن آلية مراجعة الفواتير، أكد أن مركز إصدار الفواتير يعمل بحزم وصرامة في إصدار الفواتير بشكل صحيح، حيث يتم تجميع قراءات الكشافين على مدى شهر في ملف واحد، وعقب ذلك يتم عمل مراجعة لكل الفواتير في نفس يوم تسلم القراءات للتأكد من مطابقتها للاستهلاك، وفي حالة كانت القراءة غير مناسبة "شاذة" عن استهلاكات المشترك، يتم إعادة القراءة للإدارة التجارية التابع لها المشترك.

صعوبة الحصول على رد من "شعاع"

وفي محاولة لـ"التحرير" للحصول على رد من شركة شعاع على الواقعة، عبر المتحدث الرسمي للكهرباء، عن صعوبة التواصل مع ممثلي شركة شعاع، لمعرفة ما اتخذته الشركة من عقاب، وتعهد بعدم تكرار الواقعة في أي من الأماكن التي أسندت للشركة قراءة عداداتها.

كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت ديسمبر الماضي، مع شركة شعاع، لمدة ثلاث سنوات لقراءة العدادات، على أن تبدأ المرحلة الأولى كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسع، وكان قطاع شبرا -محل الواقعة- هو ما أسند للشركة في نطاق شركة شمال القاهرة.

حسب الله يشكر وزارة الكهرباء

سرعة تجاوب الكهرباء مع الواقعة، قابلها بيان من النائب صلاح حسب الله، حيث لفت إلى أن وزير الكهرباء فجر، فى رده المكتوب الذى بعث به إلى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه بوجود بعض الأخطاء بالقراءات والتى نتج عنها زيادة فى قيمة الفواتير.

وتوجه حسب الله بالشكر للدكتور محمد شاكر على استجابته السريعة لتصحيح الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء لمواطنى شبرا الخيمة، مشيدا بحرص الأهالى على اكتشاف هذه الأخطاء والحصول على حقوقهم المشروعة.