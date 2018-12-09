الان تتابع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج: نواصل دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، أن واشنطن تواصل دعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مشيرًا إلى أن العمل جاري مع السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال في تصريحات، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، اليوم الأحد، أننا سنواصل تسليط الضوء على أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ويجب أن لا يكون اليمن مصدرا لزعزعة هذا الاستقرار، مؤكدًا أن الوقت مناسب للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.