إعلامي سعودي: قطر هي من تريد لمجلس التعاون الضعف والوهن

أكد الإعلامي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الأحد، بأن "الخبراء يقولون أن إدعاءات قطر مفضوحة فغالبية القرارات التي لم تطبق لا علاقة لها بالشؤون السياسية أو الأمنية أو هوس السيادة الذي تتغنى به كل يوم".

وتابع الخميس في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "في الوقت الذي تحاول قطر فيه الظهور بدور الحريص على مجلس التعاون الخليجي ترفض تطبيق ١٣ قرار للمجلس منذ ١٩٨١ وحتى ٢٠١٣، مما يؤكد بأن قطر ترفض الانسجام مع محيطها الخليجي منذ عقود".

ومضى" هناك العديد من القرارات التي لم تطبقها قطر مضى عليها أكثر من عشر سنوات، غالبيتها تتعلق بالمواطن الخليجي وتسهيل الاستثمار والتملك والتنقل بين قطر ودول الخليج. ثم يأتي مدعي ليقول أن قطر تطبق قرارات المجلس وحريصة عليه".

وشدد على أنه "يجب على الخليجيين أن يعلموا أن تعنت قطر عن دعم التعاون الخليجي مبدأ منبثق من سياسات الحمدين، وسجلات مجلس التعاون تشهد على ذلك، فهي الدولة الأكثر رفضاً لتطبيق قرارت المجلس".

واختتم" قطر هي من تريد لمجلس التعاون الضعف والوهن فهي تتعامل بازدواجية قميئة، توافق على القرارات في مداولات واجتماعات القمة ومن ثم ترفض التطبيق لافشال أي خطوات تجاه تعزيز التكامل الخليجي".