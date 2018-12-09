اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي

اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في القمة الخليجية الـ 39 التي تستضيفها الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل على التوالي، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، نائبًا عن السلطان قابوس بن سعيد، على رأس وفد مسقط للمشاركة بالقمّة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وفد بلاده بالقمّة.