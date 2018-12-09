وفاة غامضة لمبرمج في غوغل على مكتبه

دبي - بواسطة محمد فارس عثر حارس المبنى الذي يضم المقر الرئيس لغوغل في مدينة نيويورك الأميركية على أحد مهندسي الشركة ميتا على مكتبه، بينما بدأت التحقيقات لاكتشاف السبب الغامض وراء الوفاة.

وكان سكوت كرولسيك (22 عاما) فاقدا للوعي، ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، عندما وصل المسعفون إلى الطابق السادس حيث يقع مكتبه.

وأعلن المسعفون وفاة مهندس البرمجيات الشاب في مكان الحادث، بينما سيجرى تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للموت.

واكتشف حارس المبنى الواقعة في حوالي الساعة التاسعة من مساء الجمعة الماضية. © Sky News Screen Grab مقر غوغل في نيويورك

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، لم يشر المسعفون إلى أن الضحية كان يعاني من أي تاريخ مرضي أو يتعاطى المخدرات.

وكان كرولسيك يعيش في حي مانهاتن الشهير بولاية نيويورك، وتخرج في جامعة كارنيغي ببنسلفانيا.

ووفقا لحسابه الشخصي على لينكدإن، فقد انضم إلى غوغل منذ أغسطس الماضي، ولم يسجل بتاريخه العملي أي مؤسسة أخرى.