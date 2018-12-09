شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا النيجر وسيراليون يغادران شرم الشيخ بعد المشاركة فى "إفريقيا 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأحد، كل من مامادو إيسوفو، رئيس النيجر، جوليوس مادا بيوو، رئيس دولة سيراليون، عقب حضور منتدى أفريقيا 2018، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

قالت مصادر مطلعه إن مطار شرم الشيخ، استقبل يومى الجمعة والسبت الماضيين، 5 رؤساء دول أفريقية، للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018.

يعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية.