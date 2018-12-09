شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إفريقية البرلمان": السيسى رسم روشتة التنمية للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يغير لغة الخطاب السياسى بدلا من رئيس الدولة إلى رئيس للاتحاد الأفريقى، بحديثه اليوم بمنتدى أفريقيا 2018.

وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، فى تصريحات له، اليوم، الأحد، أن الرئيس يرسم اليوم روشتة تنمية القارة السمراء، وترتكز ملامحها على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير فرص عمل وتنمية التجارة والتعاون البينى ومد خطوط ربط ملاحية ونقل الطاقة ما بين الدول الإفريقية ما بين الدول الأفريقية، وذلك لبناء قيمة مضافة وزيادة وتعظيم الناتج القومى الإفريقى.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن ذلك يفرض تضافر جهود جميع القطاعات سواء على مستوى الأجهزة التنفيذية والتشريعية والاقتصاد والتنمية البشرية، لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد على أهمية عامل الوقت فى إنجاز المشروعات والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن عنصر الوقت يعد أهم التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، ومن الضرورة الحتمية التى تفرض علينا الآداء السريع.

وقال الرئيس السيسى، خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن عامل الوقت يجب وضعه فى الاعتبار كتحدٍ حقيقى، مؤكدا أن الأمن والاستقرار فى القارة هما "استثمار" وإذا لم تستقر هذه القارة فسينعكس بالسلب على مواطنيها، قائلا "لا بد من توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة لإنجاز أى مشروع، وأن الفجوة بين دول إفريقيا والعالم ضخمة، فنحن فى إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا ونحتاج لمد الجسور للربط بيننا وبين العالم".