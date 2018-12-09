شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. حزب التجمع ينظم مهرجان يوسف شاهين على مدار 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب التجمع مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، بمقر الحزب بميدان طلعت حرب ، وذلك بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء .

ويشمل المهرجان على عرض لبعض أفلام المخرج يوسف شاهين ، بالإضافة إلى عدد من المسابقات والعروض الاخرى ، كما يشهد حضور كبار المخرجين والفنانين وعدد كبير من الروائيين وقيادات حزب التجمع، الإضافة إلى تكريم عدد من الفنانين واعلان نتيجة مسابقة الأفلام فى ختام المهرجان .