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الإثنين.. حزب التجمع ينظم مهرجان يوسف شاهين على مدار 3 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب التجمع مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، بمقر الحزب بميدان طلعت حرب ، وذلك بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء .

ويشمل المهرجان على عرض لبعض أفلام المخرج يوسف شاهين ، بالإضافة إلى عدد من المسابقات والعروض الاخرى ، كما يشهد حضور كبار المخرجين والفنانين وعدد كبير من الروائيين وقيادات حزب التجمع، الإضافة إلى تكريم عدد من الفنانين واعلان نتيجة مسابقة الأفلام فى ختام المهرجان .

 

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فعاليات حزب التجمع لمهرجان يوسف شاهين

 

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