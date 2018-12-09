مقتل ستة مسؤولين سودانيين في تحطم مروحية قرب الحدود مع إثيوبيا

أعلن تلفزيون السودان الرسمي عن "مقتل ستة مسؤولين محليين سودانيين على الاقل بينهم والي الغضارف ميرغني صالح في تحطم مروحية كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع اثيوبيا في منطقة القلابات".
وكان إلى جانب والي القضارف، نائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات العسكرية السودانية، إضافة إلى مدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.
ونجا من الحادث مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنين آخرين بينهم ربان الطائرة.
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