مقتل ستة مسؤولين سودانيين في تحطم مروحية قرب الحدود مع إثيوبيا

أعلن تلفزيون ​السودان​ الرسمي عن "مقتل ستة مسؤولين محليين سودانيين على الاقل بينهم والي الغضارف ميرغني صالح في ​تحطم مروحية​ كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع ​اثيوبيا​ في منطقة القلابات".

وكان إلى جانب والي القضارف، نائب مدير ​الشرطة​ ومسؤول الاستخبارات العسكرية السودانية، إضافة إلى مدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.

ونجا من الحادث مدير جهاز ​الأمن​ والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنين آخرين بينهم ربان الطائرة.