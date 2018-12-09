الزياني: نحتاج إلى تعزيز التنسيق والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي

أكد أمين عام ​دول مجلس التعاون​ ​عبد اللطيف الزياني​ أن "القمة الحالية تعقد في توقيت مهم يحتاج إلى العمل على تعزيز التنسيق والترابط بين دول ​مجلس التعاون الخليجي​"، مشيراً إلى "أننا نحرص على صيانة مكتسبات مجلس التعاون الخليجي".

وبارك الزياني للبحرين "النجاح الكبير للعملية الانتخابية التشريعية وما شهدته من مشاركة شعبية غير مسبوقة".

وأعلن الزياني عن انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في ​الرياض​ وبدء الجلسة المغلقة.

وكانت أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين قد انطلقت في العاصمة ​السعودية​ الرياض برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحصور كل من ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة ​الإمارات​ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم و​أمير الكويت​ صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.