وزير خارجية فرنسا: على ترامب عدم التدخل في شؤوننا الداخلية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال حديث تلفزيوني، أنه "يجب على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ألا يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية ل​فرنسا​ بعد تعليقاته الناقدة على تحرك السترات الصفراء".

ولفت لودريان إلى أن "أنني أقول لترامب كما قال الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أننا لسنا طرفا في النقاشات الأميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امنة".

وكان ترامب قد أكد، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "اتفاق ​باريس​ للمناخ غير فعال لفرنسا، متظاهرون وشغب يعم أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ طائلة، غالبيتها تذهب لدول العالم الثالث التي تدار بشكل مريب، ربما من أجل حماية ​البيئة​، المتظاهرون يهتفون: نريد ترامب! أحب فرنسا".