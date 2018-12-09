وزير خارجية فرنسا: على ترامب عدم التدخل في شؤوننا الداخلية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال حديث تلفزيوني، أنه "يجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألا يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك السترات الصفراء".
ولفت لودريان إلى أن "أنني أقول لترامب كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا لسنا طرفا في النقاشات الأميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امنة".
وكان ترامب قد أكد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "اتفاق باريس للمناخ غير فعال لفرنسا، متظاهرون وشغب يعم أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ طائلة، غالبيتها تذهب لدول العالم الثالث التي تدار بشكل مريب، ربما من أجل حماية البيئة، المتظاهرون يهتفون: نريد ترامب! أحب فرنسا".
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