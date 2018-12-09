نتانياهو: لقاء روسي إسرائيلي قريب للتنسيق بشأن سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن "عقد لقاء قريب بين فرق التنسيق التابعة للجيشين الإسرائيلي والروسي في ​موسكو​، قبل تحديد موعد للقاء بينه والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وأوضح ناتنياهو في مستهل ​جلسة الحكومة​ الأسبوعية "أنني تحدثت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقنا على لقاء بعثات التنسيق التابعة للجيشين قريبا كما يبدو في موسكو، قبل أن نحدد موعدا للقاء بيني وبين الرئيس بوتين، كما اتفقنا على أننا سنلتقي فيما بعد".

وأشار الى أن "هذا يأتي بطبيعة الحال عقب المحادثات التي أجريناها في ​باريس​ وكانت مهمة جدا لضمان مواصلة التنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي المستمر منذ سنوات".

ولفت نتانياهو الى "أنني قلت لبوتين أننا سنستمر في سياستنا ولن نسمح ل​إيران​ بالاستقرار عسكريا في ​سوريا​ كما سنواصل العمل ضد الأسلحة الدقيقة في ​لبنان​ ونستكمل إحباط تهديد الأنفاق".