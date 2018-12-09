وزير المالية الفرنسي: عنف "السترات الصفراء" يشكل كارثة لاقتصاد فرنسا

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حديث تلفزيوني، أن "العنف المرتبط بمظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد يشكل كارثة بالنسبة لالتجارة والإقتصاد في فرنسا".
وكانت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" قد تسببت بحرق عشرات السيارات وإغلاق المحلات التجارية في العاصمة الفرنسية باريس وإحراق وتكسير عدد منها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد أكد أنه "كان هناك 125 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 10 آلاف متظاهر في باريس وحدها".
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