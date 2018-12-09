أمير الكويت: لوقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات

دعا ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الصباح، في كلمته خلال القمة الخليجية، إلى وقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات، معتبراً أن "وقف الحملات الإعلامية سيكون مقدمة لتهئية الأجواء لحل الخلاف بيننا".

ورأى أن عقد القمة يؤكد حرص الجميع على دور ​مجلس التعاون الخليجي​، مشيراً إلى أننا "توصلنا إلى عقد اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية في مجلس التعاون على مدار العام الماضي".

واعتبر أن "استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشر لنا جميعا"، أملاً أن تتوصل المفاوضات في السويد إلى حل الأزمة اليمنية.

ولفت إلى أن الكارثة الإنسانية في سوريا لا تزال مستمرة، أملاً الوصول إلى حل سياسي في سوريا قائم إلى القرارات الشرعية الدولية.

من جهة ثانية، أشار إلى أن "مسيرة السلام تعاني جمودا وتجاهلا من قبل ​المجتمع الدولي​"، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى سلام شامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وشدد على "أهمية أن تكون علاقاتنا مع ​إيران​ على مبادئ أقرتها ​الأمم المتحدة​ أهمها عدم التدخل بشؤوننا".