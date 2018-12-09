الملك سلمان: النظام الإيراني يواصل سياسة العداء بمساندة القوى المتطرفة

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، "أننا نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
ولفت الملك السعودي إلى "أنني أثق في أن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أن "النظام الإيراني يواصل سياسته العدائية بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية".
واعتبر أن "دول تحالف دعم الشرعية في اليمن حرصت على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني"، مشدداً على أن "السعودية تدعو لحل سياسي يخرج سوريا من ازمتها"، مؤكداً "أننا نناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين".
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