الملك سلمان: النظام الإيراني يواصل سياسة العداء بمساندة القوى المتطرفة

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ 39 في ​الرياض​، "أننا نسعى لحصول ​الشعب الفلسطيني​ على حقوقه المشروعة بما في ذلك دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​".

ولفت الملك السعودي إلى "أنني أثق في أن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على ​مجلس التعاون الخليجي​"، مشيراً إلى أن "النظام الإيراني يواصل سياسته العدائية بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية".

واعتبر أن "دول تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ حرصت على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني"، مشدداً على أن "​السعودية​ تدعو لحل سياسي يخرج ​سوريا​ من ازمتها"، مؤكداً "أننا نناشد ​المجتمع الدولي​ القيام بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين".