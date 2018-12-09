اليونيفيل: الوضع في منطقة العمليات هادئ ولم يحدث خرق للخط الازرق

اعلن الناطق الرسمي بإسم "​اليونيفيل​" أندريا تننتي أن الوضع في منطقة العمليات "هادىء ولم يحدث خرق للخط الازرق". وأشار إلى "ان جنود "اليونيفيل" متواجدون على الارض لمراقبة الوضع والحفاظ على الاستقرار، حيث يعملون بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما ان قيادة البعثة منخرطة في اتصالات مع الاطراف للحفاظ على الاستقرار".

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