باسيل: كتابات موريس عواد وأشعاره مدرسة بالكرامة الوطنية

توجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالتعزية بوفاة الشاعر اللبناني ​موريس عواد​، لافتاً إلى أن كتابات عواد وأشعاره مدرسة في الكرامة الوطنية علّمت الأجيال عظمة لبنان وتاريخه.

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