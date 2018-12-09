فادي سعد: ستكون لنا دولة تعاقب وتحاسب كل فاسد

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ إلى أننا ""لطالما وضعنا ​مكافحة الفساد​ في أولويات عملنا، واطلقنا ثورة ضد الفساد المستشري في المؤسسات والادارات العامة، منعا لهدر المال العام ولبناء دولة نظيفة خالية من الفساد والمفسدين".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد اننا مستمرون ولن تردعنا محاولات قطع الطريق أمامنا من قبل الذين يخافون على ينابيع مصالحهم، وستكون لنا دولة تعاقب وتحاسب كل فاسد كان من كان".