شدد رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين على الأسراع في تأليف الحكومة الجديدة ولا جديد حتى اليوم المراوحة لا تزال سيدة الموقف فلا تشكيل يحضر ولا العقد تذلل والأمور تتراجع وتتدهور في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب جداً يعيشه الشعب اللبناني .
وسأل تقي الدين في تصريح له :"هل من المنطقي أن يستمر التحذير الهستيري من الانهيار في وقت يشارك "المهولون" أنفسهم في عرقلة التأليف"، مؤكداً "العمل على الخروج من هذا المأزق وفتح حوار بين كل الأطراف اللبنانيين وعلى إيجاد الحلول للازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان"، مشددا على "أهمية الحوار بين جميع المكونات اللبنانية الذي يحلحل الكثير من الأمور ومنها موضوع تشكيل الحكومة وهو يشكل تقارب في العديد من الأمور".
شكرا لقرائتكم خبر عن تقي الدين: لأهمية الحوار بين جميع المكونات اللبنانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .