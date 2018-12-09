تقي الدين: لأهمية الحوار بين جميع المكونات اللبنانية

شدد رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ على الأسراع في تأليف ​الحكومة​ الجديدة ولا جديد حتى اليوم المراوحة لا تزال سيدة الموقف فلا تشكيل يحضر ولا العقد تذلل والأمور تتراجع وتتدهور في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب جداً يعيشه الشعب ال​لبنان​ي .

وسأل تقي الدين في تصريح له :"هل من المنطقي أن يستمر التحذير الهستيري من الانهيار في وقت يشارك "المهولون" أنفسهم في عرقلة التأليف"، مؤكداً "العمل على الخروج من هذا المأزق وفتح حوار بين كل الأطراف اللبنانيين وعلى إيجاد الحلول للازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان"، مشددا على "أهمية الحوار بين جميع المكونات اللبنانية الذي يحلحل الكثير من الأمور ومنها موضوع ​تشكيل الحكومة​ وهو يشكل تقارب في العديد من الأمور".