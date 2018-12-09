الحريري تابعت مع السعودي معالجة مشكلة تدفق مياه الأمطار بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان النائب ​بهية الحريري​ تابعت مشكلة مياه الأمطار التي غمرت شوارع واحياء وبساتين منطقة القناية في صيدا بسبب سيول تدفقت من الجهة الشرقية للمنطقة ، فأجرت الحريري اتصالا برئيس ​اتحاد بلديات صيدا الزهراني​ المهندس ​محمد السعودي​ الذي كان يتابع هذا الموضوع من خارج لبنان ، حيث تم الايعاز للورش الفنية في ​بلدية صيدا​ واتحاد بلديات صيدا الزهراني للتحرك سريعاً والعمل على معالجة هذه المشكلة ، فتوجه مراقب عام الأشغال في بلدية صيدا مصطفى أرناؤوط مع فريق فني من البلدية الى مدخل جادة الشماع شرقي مستديرة القناية – ​حارة صيدا​ حيث تبين ان سبب تدفق هذه ​السيول​ هو انسداد احد مجاري الصرف الرئيسية بعدما علقت به شوائب وقطع خشبية جراء تحويل ساقية قريبة الى هذا المجرى ، فتمت معالجة هذه المشكلة واعيد فتحه لتعود الأمور الى طبيعتها.