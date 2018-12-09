باسيل غادر الى المغرب لتمثيل لبنان بالمؤتمر الدولي لإعتماد الميثاق العالمي للهجرة

غادر وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ ​بيروت​ متوجها الى ​المغرب​ لالقاء كلمة ​لبنان​ في المؤتمر الدولي لإعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي يعقد غدا في مدينة مراكش، في حضورعدد من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من ستين وزير خارجية.

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