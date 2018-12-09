البترول توقع عقود بيع حصص من حقل نور البحري لشركتي بي بي ومبادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاق شراء شركتي بي بي الإنجليزية ومبادلة الإماراتية حصص من نصيب شركة إيني الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد إن إيني تتشارك في هذه المنطفة بنسبة 85% في حين تبلغ نسبة شركة ثروة للبترول المصرية 15%.

ويشمل الاتفاق شراء شركة بي بي نسبة 25% وشراء شركة مبادلة نسبة 20% من حصة إيني، بحسب البيان.

وبعد توقيع العقد أصبحت حصت شركة إيني 40% و25% لشركة بي بي و20% لشركة مبادلة و15% لشركة ثروة للبترول.

وقال البيان إنه جاري حفر البئر الأول في منطقة الامتياز نور والذي يقع على بعد 50 كم من الشاطئ وفي أعماق تتراوح بين 50 و400 متر وتغطى مساحة إجمالية تبلغ 739 كم مربع باستثمارات حدها الأدنى 105 ملايين دولار لحفر بئرين .

وقال الملا عقب توقيع العقد إن تعدد وتنوع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة يؤكد على الثقة في مناخ الاستثمار بصناعة البترول والغاز بمصر ويسهم في تنويع مصادر التمويل والعمل على تخفيف عنصر المخاطرة بالنسبة للشركاء.