انطلاق أعمال الدورة الـ23 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انطلقت اليوم الأحد، أعمال ‏الدورة العادیة الـ23 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وضم المكتب التنفيذي في عضويته السعودية (رئيسًا) ومصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب ‏والبحرين والعراق وبحضور الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة في الجامعة العربية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، إن الأكاديمية استضافت اجتماعات المجالس ‏الوزارية الفنية التابعة لجامعة الدول العربية بصفتها أحد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية‎، مشيرًا إلى أنها سعت دائمًا لأداء رسالتها الأساسية كمنارة للمعرفة في العالم العربي، ومثلت أحد أهم وأبرز المعالم الناجحة في مجال العمل العربي ‏المشترك‎ .‎

وأشار إلى أن الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية احتياجات المجتمع العربي من عناصر بشرية منتجة.

وأعرب عبدالغفار عن أمله في أن يتمكن الحضور في الخروج بعدد من التوصيات التي تدعم الشعوب العربية ‏وتعمل على التنمية السياحية على الصعيد العربي وتعزيز قطاع السياحة العربية.