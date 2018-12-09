حديقة وبطاطين لمواجهة الشتاء وقوافل طبية مجانية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد الجليل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ م

حزب مستقبل وطن

نظم حزب "مستقبل وطن" العديد من الفعاليات المجتمعية والخدمية، في إطار الدور الحزبي المنوط به. أشرف الحزب بالقاهرة على عمليات تطوير وتجميل حديقة بميدان القطامية أمام مساكن الإسكان الاجتماعي، بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب. كما نظمت أمانة الحزب بالإسكندرية عدة قوافل طبية، بمختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج اللازم بمنطقتي الحضرة وعزبة محسن بالمنتزه في إطار التخفيف عن المواطنين؟ في البحيرة تم افتتاح عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة، بشارع المركز بمدينة أبو المطامير بحضور بعض قيادات الحزب.

في دمياط نظم "مستقبل وطن" ندوة تثقيفية حول تأهيل الشباب في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، بمشاركة بعض الخبراء الاستراتييجيين وبعض المتخصصين في العلوم السياسية بقاعة نادي المهندسين بمدينة دمياط، بحضور 500 شخص وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب. كما تبنت أمانة الحزب بالفيوم مبادرة