انت الان تتابع السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ م

السيسي والزعماء الأفارقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة نقاشية حول دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)، على هامش منتدى إفريقيا 2018، اليوم الأحد، أن مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت "الزمن"، لتحقيق معدلات نمو متسارعة، معربا عن ترحيبه وشكره لكافة الجهود والمساهمات التي تمت خلال جلسة اليوم، قائلا: "إنني أريد الحديث عن التحدي الذي نراه في مصر وأفريقيا وهو تحدي الوقت، هل معدلات العمل التي نتعامل بها داخل بلادنا هي معدلات مناسبة أم لا ؟".

وتساءل السيسي: "هل سيتيح الوقت لمصر وإفريقيا أن تتقدما بمعدلات متسارعة على العالم كله الذي سبقهما بسنوات طويلة في ظل السياسات المعمول بها سواء كانت هذه المعايير أو السياسات النظريات الاقتصادية والمالية المعمول بها في بنوك التمويل في العالم لأنها تطبق معايير علمية واقتصادية ؟"، مشيرا إلى أن هذه الشروط