انت الان تتابع تريلر Avengers: Endgame الأعلى مشاهدة في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م

بعد حالة ترقب عاشها المعجبون منذ صدور الجزء الثالث من سلسلة Avengers والذي حمل عنوان Avengers: Infinity War ، آن الأوان لصدور تتمة السلسلة في أبريل المقبل، بعد إعلان مارفل عن اسم آخر الأجزاء Avengers: Endgame، والذي نجح في تحقيق رقم قياسي في أول أيام صدوره؛ ليحصد تريلر الفيلم 289 مليون مشاهد في أول يوم عرض له، وبذلك يصبح الإعلان التشويقي الأكثر مشاهدة في التاريخ، وبدورها عبرت الصفحة الرسمية للفيلم عن شكرها للجمهور المخلص كونه السبب الوحيد لهذا النجاح من خلال صفحتهم الشخصية عبر موقع تويتر.

وجاء سر تسمية هذا الجزء Avengers: Endgame بسبب جملة قالها الدكتور سترينج في الجزء السابق، حينما وصف معركة المنتقمين ضد ثانوس بأنها النهاية، ثم عاد وكررها مجددًا توني ستارك "أيرون مان"، ومن المتوقع أن يشكل الفيلم منافسة كبيرة للأفلام التي ستصدر في نفس توقيت عرضه، وعلى رأسها فيلم Shazam الذي سيصدر في