انت الان تتابع بعد مناقشات عامين.. متى يصدر قانون العمل الجديد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أبو خضرة: إزدحام الأجندة التشريعية بالبرلمان من أسباب عدم صدوره ويعرض قريبا بالجلسة العامة.. خليفة: رجال الأعمال وراء تأخر صدوره..وهب الله: القانون يلغى الفصل التعسفي

وقت طويل مر على مناقشة قانون العمل الجديد الذى ينتظره غالبية عمال مصر، منذ الإعلان عنه فى بداية 2016، أملين فى تحقيق العدالة بين العمال وصاحب العمل ليتوافق مع المعايير الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، ويضع حلول جذرية لبعض المشكلات الموجودة بالقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وبالرغم من موافقة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع القانون بمسودته النهائية التي استقرت عليها فى منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن البرلمان الحالي وبعد مرور بعد كل هذه المدة الزمنية لا يضعه ضمن أولوياته إلى الآن.

إزدحام الأجندة التشريعية من جانبه يقول عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فايز ابو خضرة، إن قانون العمل الجديد سيعرض بالجلسة العامة قريبا، خاصة أنه تم الانتهاء من تعديل جميع ملاحظات الحكومة عليه من قبل اللجنة بالبرلمان، لافتًا إلى أن القانون سبق وأن انتهت اللجنة من دراسة ومناقشة باقى مواده. وأضاف أبو

من جانبه يقول عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فايز ابو خضرة، إن قانون العمل الجديد سيعرض بالجلسة العامة قريبا، خاصة أنه تم الانتهاء من تعديل جميع ملاحظات الحكومة عليه من قبل اللجنة بالبرلمان، لافتًا إلى أن القانون سبق وأن انتهت اللجنة من دراسة ومناقشة باقى مواده.

وأضاف أبو خضره، فى تصريح لـ«التحرير» أن أحد أسباب تأخير الموافقة عليه هو إزدحام الأجندة التشريعية، بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تحقيق الأمان اللازم لهذا القطاع العريض من العمال.

وأكد أبو خضره، أن الفصل التعسفي سيذهب بلا غير رجعة، والقانون الجديد سيمنع أى فصل للعمال فى أى من القطاعات الخاصة فى الدولة، مشيرًا إلى أنه سيكون منظما لكافة القطاعات المختلفة بالدولة، وسيحافظ على سير العمل فى مصر، ويحفظ التوازن بين صاحب العمل والموظفين، فكل منهما له حقوق وعليه واجبات.

وفى نفس السياق قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عدة مزايا تحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، لأنه سيلغي ما تسمى باستمارة 6، وحدد سن عمل الطفل وأعطى مكاسب للمرأة العاملة.

وأوضح وهب الله، أن القانون له أهمية كبيرة لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، لافتًا إلى أن القانون سيسهم فى تخفيض معدل البطالة والنهوض بالاقتصادوتوفير بيئة آمنة للعمال.(اقرأ أيضا: 2.8 مليون عاطل.. انخفاض البطالة في مصر خلال 5 سنوات)

فى المقابل شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن لجنة العمال بالحزب أعلنت رفضها لمشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويناقشه مجلس النواب حاليا، وأبدت عليه 20 ملاحظة، أبرزها ما يتعلق بحق الإضراب، والفصل التعسفي للعمال، وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.

وأوضح خليفة، فى تصريح لـ«التحرير» أن رجال الأعمال هم أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر صدور القانون إلى الأن من البرلمان، لافتًا إلى أن أهم الملاحظات ما جاء في الباب الأول فيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1) فقرة (14) وكالات التشغيل الخاصة، وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسؤولية العامل أمام القانون وتهدر حقوق العامل المادية في العلاوات الخاصة ونصيب العامل بالأرباح والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات، وتعتبر هذه الشركات نوعا جديدا من أنواع البوابات الخلفية للفصل التعسفى للعامل، ومن أهم أسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص لشعورهم بعدم الأمان الوظيفي.

وأضاف خليفة، أن الفقرة 19 المتعلقة بالمفوض العمالي، وفقرة 23 شرط التحكيم، وفقرة 24 مشارطة التحكيم، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية التفاوض وتحويل التفاوض إلى التحكيم، وتشترط بأنه لا بد من تقديم المفوض عن العمال مستند رسمي وهذا شرط تعجيزي للعمال لأن المستند الرسمي لا بد أن يختم بختم شعار الجمهورية يعني التفويض من الشهر العقاري، ولا بد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوي وفي كل الأحول سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل.

وتابع: جاءت ملاحظات الحزب على الباب الثاني في القانون المتعلق بالأحكام العامة، في المادة 12 الخاصة باستحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية 7% من الأجر التأميي، حيث أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة التي تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة في الأسعار والأجور المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة في العلاوة لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم علاوة غلاء المعيشة التى تقر فى أول يوليو من كل عام وفى هذا العام 2018 لم تقر العلاوة ولم يصدر وزير القوى العاملة منشور صرف العلاوة حتى الآن.

- ألزم القانون صاحب العمل بضرورة وضع ضوابط لحماية العامل وتوفير الأمان له، وإلغاء الفصل التعسفى للعمال.

- راعى القانون عدم المساس بأى حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالى أو أى قانون آخر.

- وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى القانون لإزالة اللبس أو الغموض.

- حدد الأجر وعناصره بشكل مفصل، واحتفظ للعامل بحقه فى الأرباح المحققة، مع مراعاة التوازن بين طرفى علاقة العمل «أصحاب العمل والعمال».

- ألزم القانون اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل على توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفاً مسلطا على العامل فى أى وقت ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته.

- نظم شئون التقاضى فى المسائل العمالية، وكفل سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور، فقد استحدث مرحلة التوفيق التى تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء إليه بدلاً من ولوج طريق التقاضى، أى أنه سمح للطرفين باختيار أى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادى.

- تلافى القانون عيوب وسلبيات القانون الحالى، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية.

فى ديسمبر 2017 وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد، بمسودته النهائية التى استقرت عليها اللجنة بعد مناقشات طويلة.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، آنذاك أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع قانون العمل لعرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته في أسرع وقت ممكن.

وبعد مرور كل هذ الوقت مازالت الأوساط العمالية تنتظر إقرار قانون العمل الجديد، الذى يعيد تنظيم العلاقة بين صاحب العمل، والعمال، والوصول إلى حلول جذرية لبعض المشكلات الموجودة بالقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، الأمر الذى يجعلنا نتساءل لماذا لا يقر البرلمان قانون العمل الجديد إلى الآن؟