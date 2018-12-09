انت الان تتابع قمة مجلس التعاون الخليجي تنطلق.. وتميم يغيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ م

تميم بن حمد

بدأت وفود الدول الخليجية تتوافد على العاصمة السعودية الرياض، لحضور الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي، وتستضيف السعودية، اليوم الأحد، القمة السنوية لمجلس التعاون التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن، بالإضافة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول، ويشارك في القمة ملك البحرين حمد بن عيسى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، فيما أوفد سلطان عمان قابوس بن سعيد، نائب رئيس وزرائه نيابة عنه.

وانتقد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم، أمير قطر تميم بن حمد، لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية للقمة التي تنعقد وسط الخلاف المرير بين الدوحة و4 دول من بينها ثلاث دول عربية خليجية قطعت معها