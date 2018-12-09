انت الان تتابع أبل تطرح سماعات لا سلكية جديدة مضادة للضوضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

سجلت أبل براءة اختراع لسماعات لا سلكية جديدة مختلفة كليا عن سماعات "AirPods" الشهيرة. ومن أهم الاختلافات بين هذه السماعات و"AirPods"، التصميم الجديد الذي سيأتي قريبا لتصميم سماعات سامسونج اللا سلكية. أما الفرق الآخر، فهو المواد التي سيصنع منها الهيكل، حيث ستتخلى أبل عن البلاستيك القاسي وتستبدل به مواد مطاطية لينة، تجعل السماعة تناسب فتحات أي أذن ولا تسقط منها كما يحصل مع "AirPods"، وتزيد من قدرتها على عزل الضوضاء الخارجية. كما ستزود السماعة بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على قياس النشاط البدني ودرجة حرارة جسم المستخدم.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة أبل عن أول جهاز لتتبع النوم، بعد استحواذها على شركة التطبيقات وأجهزة الاستشعار Beddit فى وقت سابق من هذا العام. ويستخدم الجهاز الجديد الذى يبلغ سعره 149 دولارًا غطاء بحجم 2 مم يوضع تحت المرتبة لتتبع النوم، إذ يتمتع بالقدرة على تعلم أنماط نوم المستخدم ويمكنه أيضًا إخباره بأفضل