انت الان تتابع كسرت رقبته.. سودانية تقتل صديقها بضربة واحدة ببولاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ م

منذ قدومها للإقامة مع صديقها، لم ترتكب صاحبة الـ31 ربيعا أي أخطاء قد تقوده للتعدي عليها بالضرب المبرح حتى إن الجيران لم يشعروا بوجودهما من عدمه، إلا أن مكوثه في المنزل دون البحث عن فرصة عمل تعينه على توفير متطلباتهما، أثار غضبها ليتطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة انتهت بتشاجرهما وسقوطه قتيلا. للمرة الأولى، سمع الجيران صوت قاطني تلك الشقة اللذين يحملان الجنسية السودانية، لكن سرعان ما توقف صوت الصراخ فظنوا أن الأمور عادت إلى نصابها ليكتشفوا وجود قتيل جراء تلك المشاجرة إلا أن المفاجأة كانت أن الضحية هو مستأجر الشقة والقاتل صديقته.

الثامنة مساء أول من أمس الجمعة، تلقى العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم. وكشفت تحريات النقيب كريم عبد الرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور، نشوب مشاجرة بين شخص سوداني الجنسية يبلغ من العمر 38 سنة، وصديقته التي تقيم معه، وتبلغ من العمر