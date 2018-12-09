انت الان تتابع تخفيف حكم إدانة متهم بازدراء الأديان إلى 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٨ م

قضت اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمعان، بقبول الاستئناف المقدم من متهم بازدراء الأديان، على حكم حبسه عامين، وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع النفاذ. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سمعان، وعضوية المستشارين محمد داوود، أحمد عزيز وأحمد عبد العليم. كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت بالحبس سنتين لمتهم بازدراء الدين الإسلامي، جراء كتابته عبارات مسيئة إلى الإسلام والرسول على الجدران بمكان عمله.

أسندت نيابة قصر النيل للمتهم، تهم ازدراء الأديان السماوية، وكتابة عبارات مسيئة عن الرسول وإثارة الفتنة، وحاول المتهم التنصل من قيامه بكتابة العبارات المسيئة محل الاتهام على جدران الفندق الذى يعمل به، إلا أن كاميرات المراقبة أكدت الاتهام. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يدعى "مينا.ق" عامل نظافة بالماريوت،