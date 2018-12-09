«البلوك تشين»| تقنية جديدة تقود مصر للاقتصاد الرقمى

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعد البلوك تشين تقنية تكنولوجية حديثة تستخدم فى توحيد كل الصفقات والمعاملات المالية، حيث تسعى مصر إلى تطبيقها بحلول عام 2020، بهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمى

استعرض عدد من المتحدثين، خلال جلسة "التكنولوجيا من أجل الخير -بلوك تشين وأعمال الثقة"، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقنية البلوك تشين الجديدة، وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال بين الدول. وتعد تقنية البلوك تشين، هى أحدث ما توصل له العالم الرقمي في تقنيات تسجيل البيانات المشتركة، حيث تعمل على إعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية. وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه خلال عام 2020، ستكون هذه التقنية هي الآلية الأساسية التي تعتمد عليها مصر فى المعاملات المالية.

ما «البلوك تشين»؟ هى عبارة عن قاعدة بيانات موزعة يمكن استخدامها من قبل الأفراد الذين يرغبون في إتمام المعاملات التي تنطوي على أطراف متعددة، بحيث تمكن هذه الأطراف من تسجيل مدخلاتهم، وتعزز المساءلة، والدقة في الوقت المناسب، والأمن والشفافية، مع تبسيط العمليات التجارية. وهى تعد أيضا نظام سجل

ما «البلوك تشين»؟

هى عبارة عن قاعدة بيانات موزعة يمكن استخدامها من قبل الأفراد الذين يرغبون في إتمام المعاملات التي تنطوي على أطراف متعددة، بحيث تمكن هذه الأطراف من تسجيل مدخلاتهم، وتعزز المساءلة، والدقة في الوقت المناسب، والأمن والشفافية، مع تبسيط العمليات التجارية.

وهى تعد أيضا نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعى التحقق من طرف ثالث، وبالتالى ستعمل على إعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية، فى كل القطاعات الاقتصادية، كما تتيح هذه التقنية تتبع أى شيء ذات قيمة وتداوله دون الحاجة لوجود نقطة مراقبة مركزية.

وحققت تقنية البلوك تشين انتشارًا فى جميع أنحاء العالم، بحسب العديد من التقارير الدولية، وأعلنت مدينة دبي أنها ستكون من أولى المدن التي تعمل بتقنيات البلوك تشين بشكل كامل بحلول عام 2020.

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استخدامات «البلوك تشين»

- يمكن تطبيقها على أي صناعة.

- يمكن استخدامها لتسجيل وتدوين المعاملات العقارية.

- تستخدم فى منع التجار من الاحتيال على البنوك.

- تستخدم فى مبادرات الرعاية الصحية لتتبع السجلات الطبية، وخدمات المواطنين.

- تستخدم فى عمليات التصويت على الانتخابات، من خلال التأكد من أن كل ناخب لا يمكنه أن يدلى إلا بصوت واحد.

- يمكن استخدامها فى زيادة كفاءة عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، والحد من احتمالات الغش والخطأ.

- تستخدم هذه التقنية فى إجراء أي معاملة تجارية، بداية من تسجيل العقود، خطاب الضمان، والنقل، التأمين، الشحن والنقل الطائرات، التسلم، الجمارك، بالإضافة إلى الضرائب.

مزايا البلوك تشين

- سرعة إتمام الخدمات والمعاملات للمواطنين دون الذهاب إلى مكان ما والانتظار حتى إجراء المعاملة، مثل تسجيل الأراضي وأي شيء يتعلق بتسجيل الملكية والتراخيص وملكية العقارات، وتسجيل السيارات والمركبات.

- تسهيل وتأمين المعاملات فى العديد من المعاملات مثل الملكية العقارية الرقمية، العقود الذكية، المدفوعات والمعاملات المالية وعملية التصويت.

- تسريع المعاملات وخفض تكاليفها في وقت واحد، وتخفيف أعباء الالتزام بالروتين، وإدخال كفاءة حفظ السجلات، وزيادة سلاسة العمليات الحكومية.

- تختصر المعاملات الورقية وتعزز مستويات الأمان والدقة والسرعة في عمليات التحويلات المالية وبدون وسطاء.

- تقليص النفقات المترتبة على استخدام الأوراق، حيث تغني التقنية عن المعاملات الورقية مما يمنح عملاء البنوك تحويلات مالية لحظية وبتكلفة أقل بكثير.

- التمتع بمزايا التكلفة المنخفضة في مجال التحويلات الخارجية والوقت الذي يتطلبه تنفيذها، وإتاحة معاملات مباشرة للعملات الأجنبية، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق مما يدفع بتسريع عمليات تمويل التجارة، وتسهيل حياة الناس والأعمال.

- تسهيل عمليات الإقراض والاقتراض والتحويلات المالية.

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عيوب «البلوك تشين»

من أبرز عيوب تلك التقنية، أنها قد صممت من البداية على نظام غير مركزي، وعلى الرغم من أنها تعتمد على عنصر الأمان وتشفير الهوية لأي معاملة فإنه يمكن فك رموز التشفير والوصول إلى المعلومات والبيانات داخل المعاملة.

كما أن تقنية البلوك تشين لا تسمح بوجود طرف ثالث في المعاملة، أو أطراف وسيطة متعددة وبالتالي يتمكن المستخدم من إجراء العمليات بحرية على منصة عامة آمنة لكن في حالة الرغبة بقيام غيرك بتنفيذ العملية ستجد صعوبة بالغة.

تأثيرها على الاقتصاد

قال محمد النجار، محلل مالى، إن تطبيق تقنية البلوك تشين فى مصر يعد خطوة مهمة تجاه تحول الدولة للاقتصاد الرقمى، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات فى الخارج قامت بتطبيقها وبالفعل انعكست إيجابيتها على نتائج أعمال هذه الشركات وأسعار أسهمها.

وأضاف النجار أن هذه التقنية يمكن أن تستخدم فى مصر فى قطاعات عديدة منها التأمين والمبيعات، كما أنها سيكون لها مردود إيجابى بالنسبة للقطاع المصرفى، خاصة أنها أثبتت كفاءتها عند تطبيقها فى بنوك بالولايات المتحدة الأمريكية، وما حققته من وفورات اقتصادية لها.

وأكد النجار أن تطبيق هذه التقنية فى مصر سيكون عامل جذب للمستثمرين الأجانب، ولكن بشرط توافقها فى التحديات القانونية داخل مصر.

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أكد اقتصاديون أن تقنية البلوك تشين الجديدة تعد منصة لتخزين البيانات بطريقة مؤمنة ويصعب اختراقها، وهي الرؤية التي تطمح مصر في تنفيذها في عدد كبير من المشروعات، على رأسها قواعد البيانات الحكومية الموحدة، أو خطة التحول الرقمي التي أطلقتها الرئاسة المصرية وتسعى الحكومة بحقائبها الوزارية المختلفة لتطبيقها.

وقالت جورديان كوركورن، الرئيسة التنفيذية لشركة فور جى كابيتال، على هامش منتدى إفريقيا 2018، إن تقنية البلوك تشين تسهم فى دعم معاملات المستهلكين وتوفير عناصر الأمن والسرعة فى تدفقات رؤوس الأموال.

وأضافت أن تطبيق البلوك تشين سيؤثر على القطاع غير الرسمى وعلى هرم الاقتصاد بصورة كبيرة، فى ظل سهولة حركة تدفق رؤوس الأموال بين الأسواق عبره.

وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة تؤدى إلى محاربة الفساد والغش فى القطاع المالي، مؤكدة أن تقنية البلوك تشين تستطيع حماية وتوفير عنصر الأمن فى المعاملات والتحقق من البيانات عبره.