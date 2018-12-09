انت الان تتابع براءة 3 متهمين في أحداث «حدائق حلوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ م

قضت اليوم، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءة 3 متهمين من حرق سيارات شرطة والتعدي على رجال الأمن ومهاجمتهم بالأسلحة، وخرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرات معارضة للنظام القائم، وارتكاب أحداث الشغب والعنف التي دارت رحاها بمنطقة حدائق حلوان، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهمين عقب صدور حكم بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، ليقوموا بعمل إعادة إجراءات أمام دائرة المستشار حسين قنديل، التي أصدرت حكمها المتقدم.

سبق لمحكمة الجنايات أن عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، بشأن اتهامهم بخرق قانون التظاهر والانضمام لجماعة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، على خلفية أحداث العنف الدامية التى وقعت بمنطقة حدائق حلوان، وحرق سيارات شرطة، ومهاجمة رجال الأمن بالأسلحة. تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بإعادة إجراءات،