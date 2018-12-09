الان تتابع الانشقاقات تضرب الحوثيين.. قيادي جديد يقفز من مركب الميليشيات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
ذكرت وسائل إعلام يمينة، اليوم الأحد، أن الشيخ القبلي “جبران أحمد هرمس”، عضو المجلس المحلي بمديرية المغربة، انشق عن مليشيات الحوثي.
وأضافت أن المنشق وصل إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، معلنًا انضمامه إلى الشرعية اليمنية.
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