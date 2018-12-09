الان تتابع مباحثات السويد.. عقد لقاء بين وفد الشرعية والميليشيات لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر يمنية في مباحثات السويد، أنه سيتم عقد لقاء مباشر، اليوم الأحد، بين لجنتي الأسرى والمعتقلين المشكلة من وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

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