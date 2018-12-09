"الخليج": ما يميز القمة الخليجية الـ 39 أنها تنعقد في الرياض

قالت صحيفة خليجية، في كلمة لها تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم فعاليات القمة الخليجية الـ39، في خطوة تظهر إصرارا متجددا من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

وبينت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "وتؤكد حرصا متزايدا على تعزيز التعاون والتكامل بين دوله في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خدمة للأهداف التي تأسس المجلس من أجلها، حيث يكمل المجلس مسيرة 39 عاما من العمل المشترك، أثبتت الأحداث أنه كان في مستوى طموحات المواطن الخليجي، الذي حجز لنفسه مكانا في إطار التكتلات الإقليمية للحفاظ على هويته ونسيجه الاجتماعي.

وأضافت أن قادة المجلس يدركون طبيعة الأوضاع الجديدة التي أفرزتها السنوات القليلة الماضية في المنطقة العربية والعالم، لهذا تأتي قمة 2018 لمعالجة عدد من الملفات المطروحة أمامها، من أبرزها ملف العلاقة مع إيران، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة، إضافة إلى الأوضاع المستجدة في المنطقة التي تؤثر سلبا على أمنها وأمن الإقليم على السواء.

وتابعت من نافلة القول إن قمة الرياض ستشكل دفعة إضافية ومهمة لوضع القرارات التي اتخذت في القمم السابقة، والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، موضع التنفيذ، والتي من شأنها أن تعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن القمة الحالية تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة هجمة شرسة تستهدف كيانها، وإدخالها في دوامة عدم الاستقرار عبر الاستقطابات السياسية الخارجية والتحالفات المشبوهة تحت يافطات عدة، تستهدف خدمة الأجندات الأجنبية التي تراهن على تفكيك التماسك الخليجي، وهو ما لن يسمح به قادة دول مجلس التعاون الذين أكدوا حرصهم على استمرار المجلس ليخدم الهدف الأساس من قيامه، إذ إن ما يجمع دوله من أواصر الأخوة والدم والمصير المشترك سيكون الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات والمخططات الخارجية.

وذكرت أن ما يميز القمة الخليجية الـ 39 أنها تنعقد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، التي أثبتت قدرة على مواجهة العواصف التي مرت بها المنطقة، بما تملكه من حضور سياسي دولي لافت ومن عمق خليجي وعربي على امتداد تاريخها، إذ أن الرياض، وبمساعدة بقية دول مجلس التعاون، تمكنت من تجاوز الصعاب التي زرعت في طريق دول المجلس خلال العقود الماضية.

وقالت " الخليج " في ختام كلمتها .. إنه كما للسعودية من حضور وأهمية وثقل سياسي واقتصادي وشعبي في مسيرة مجلس التعاون، فإن دولة الإمارات ، التي احتضنت أول قمة لدول المجلس عند إنشائه عام 1981، لم تكن ولن تكون إلا داعما وقوة محركة أساسية في مسيرته ومساره، حيث كانت إسهاماتها كبيرة ولا تخفى على عين المراقب الحصيف، والهدف أن يضطلع المجلس بدوره على أكمل وجه، ومثلما كان المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقدمة المؤسسين والداعمين، فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سيستمر في الطريق الذي اختاره زايد لمستقبل منطقة الخليج وأمنها واستقرارها